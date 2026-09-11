Buscan coordinación entre Registro y notariado

La titular del Instituto Registral del Estado de Chiapas, Adriana Mercedes Ramos Díaz, hizo un llamado a los titulares de las oficinas registrales de la Costa de Chiapas a mantener una estrecha coordinación con el notariado, mediante un trabajo profesional y comprometido que permita brindar servicios eficientes, oportunos y confiables.

Durante una reunión con notarios de la región, destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los actos y derechos susceptibles de inscripción, a través de procesos estandarizados, el uso de tecnologías de la información, transparencia administrativa y un enfoque de mejora continua.

En el encuentro estuvo presente el delegado de la Oficina Registral en Tapachula, Renán Galán Gómez, quien acompañó a la directora del Instituto Registral, así como a los integrantes del notariado de la región, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica, la confianza institucional y el orden registral.

La reunión se desarrolló mediante un diálogo abierto y coordinado, en el que representantes de la institución y fedatarios compartieron opiniones, experiencias y propuestas encaminadas a mejorar los procesos y, principalmente, brindar un mejor servicio a la ciudadanía usuaria de los servicios notariales y registrales.

Políticas públicas

En su intervención, Ramos Díaz señaló que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha establecido políticas públicas y lineamientos de actuación institucional en los que se da prioridad a la ciudadanía, por lo que consideró necesario sumar esfuerzos para que cada trámite y servicio se realice con mayor eficiencia, cercanía y sensibilidad hacia las necesidades de las y los chiapanecos.

La funcionaria enfatizó la necesidad de que el notariado y el Registro Público establezcan alianzas estratégicas.