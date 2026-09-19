Buscan coordinar proyecto de Morena en Distrito XII

Un grupo de militantes fundadores de Morena en Tapachula, encabezados por el constructor Carlos Díaz Saldaña, dio a conocer que se encuentra organizando una estructura interna con miras a participar en el proceso de definición de coordinaciones del partido en el Distrito Electoral Federal XII, con cabecera en esta ciudad.

Durante una conferencia de prensa, señalaron que su intención es participar en igualdad de circunstancias con otros integrantes del partido y rechazaron que se trate de adelantarse a los tiempos internos.

“No se trata de dar madruguetes, sino de estar en igualdad de circunstancias con los compañeros del partido”, señalaron.

Díaz Saldaña expuso que, desde su perspectiva, Morena cuenta con una estructura fortalecida y consideró que el actual escenario representa una oportunidad para la frontera sur de México, particularmente para impulsar un plan estratégico de mediano y largo plazo que atienda los rezagos históricos de los municipios de la región.

Entre los temas que planteó se encuentran la migración, el desarrollo fronterizo mediante el Corredor Interoceánico y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales.

Integran equipo

Durante el encuentro fue presentado el equipo que participará en el proceso interno para buscar la coordinación del Distrito XII federal de Morena.

La estructura está integrada por Julio César Herrera Toledo, como coordinador general; Carlos Alejandro Alfaro, en Plataforma Legislativa y Proyectos Municipales; Raúl Rodríguez Rosales, en la Coordinación de Logística, y Roberto Carrasco, como coordinador Territorial, entre otros integrantes.

Los participantes señalaron que su incorporación al equipo busca aportar experiencia académica, liderazgo sindical y territorial, así como trayectoria dentro del movimiento social.

Por su parte, Díaz Saldaña planteó como objetivo central la construcción de una agenda pública incluyente que atienda las necesidades de Tapachula y de los municipios que integran el Distrito XII, con énfasis en las demandas de la ciudadanía.