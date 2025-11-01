Buscan crear puente entre el conocimiento y la sociedad

En un esfuerzo por transformar la percepción de las matemáticas y demostrar su utilidad práctica en la vida cotidiana, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), Delegación Chiapas, busca conectar a los docentes entre sí y acercar esta disciplina a la sociedad para responder a sus necesidades concretas.

La presidenta del comité estatal, Brenda Saraos Vázquez, explicó que la asociación es sostenida por el trabajo voluntario de sus miembros y donaciones, está integrada por maestros de distintos niveles educativos de escuelas públicas y privadas.

“La asociación lo que trata de generar principal y básicamente es la vinculación con la sociedad, estamos dispuestos a proponer proyectos que satisfagan esas necesidades a través de las matemáticas”, afirmó Saraos Vázquez.

Explicó que el principal objetivo de la asociación va más allá de concebir las matemáticas como números y operaciones, las visualizan como un “lenguaje lógico” para entender, interpretar y expresar la realidad.

Distribución

Actualmente la ANPM Chiapas cuenta con una estructura distribuida en 10 regiones del estado, como Palenque, Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Villaflores. Sin embargo, uno de sus principales retos es la falta de apoyo institucional.

“Necesitamos mucha vinculación con las instituciones que nos rigen, necesitamos espacios para difundir nuestras actividades. El año antepasado obtuvimos 13 medallas, el apoyo económico es escaso”, señaló Saraos Vázquez.