Buscan crear refinadora de aceite en Chiapas

El presidente de la Federación Mexicana de Palma de Aceite, Lucio Galileo Lastra Escudero, confirmó la búsqueda de acuerdos y respaldo estatal para la resiembra de tres mil hectáreas de palma de pequeños productores en la región del Soconusco y el desarrollo de una planta de biodiésel.

Explicó que ha tenido reuniones con el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, y el coordinador de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria y Agroindustrial, César Rodríguez Márquez, quienes le manifestaron el interés por sumar y consolidar el proyecto.

Interesados

Informó que más de siete mil productores y unas 20 extractoras en el Sureste tienen interés en el proyecto de refinadora o planta de biodiésel en el Soconusco, con el fin de diversificar los canales de comercialización del aceite de palma.

Dijo que el plan de resiembra de las hectáreas de pequeños productores se ejecutaría en un plazo de tres años e incluiría el establecimiento de viveros para abastecer las plantas necesarias.

Y es que en la entidad se tienen unas 60 mil hectáreas de palma de aceite, representando la mayor superficie del país, aunque necesita resiembras y mantenimiento, puntualizó.