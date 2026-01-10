Buscan dar recursos a municipios pobres

La diputada local, María Mandiola, dijo que para este año se buscará continuar con una política de coordinación fiscal que permita redireccionar recursos a los municipios más pobres, que en 2026 superaron los 33 millones de pesos.

Este trabajo, dijo, se realiza desde el Congreso del estado con diversas dependencias para priorizar la atención de los pobres pero también las necesidades más prioritarias.

Dijo que se realiza un análisis de las necesidades más sentidas, destinando acceso a vida digna, educación, salud, desarrollo, infraestructura carretera, entre otros.

Explicó que existe apertura para que municipios a través de sus representantes municipales acudan a las instancias pertinentes a exponer las necesidades de sus municipios.

Fondos

Esta priorización no es nueva, pero al principio de la administración, la Comisión de Hacienda tuvo conocimiento de la reducción que se les realizó algunos Ayuntamientos respecto al Fondo General de Participaciones, motivo por el que se gestionó ante la Secretaría de Finanzas, el apoyo a 24 municipios con alta marginación, según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi.

Derivado de lo anterior, se logró favorablemente el recurso extraordinario por superior a los 33 millones de pesos en beneficio de los municipios El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chilón, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Nicolás Ruiz, Oxchuc, Pantelhó, Simojovel, Sitalá, Tenejapa, Tila, Tumbalá, Zinacantán, San Juan Cancuc, Aldama, Maravilla Tenejapa, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar, y Rincón Chamula.