Buscan declarar al estado libre de analfabetismo

Para el 2026, la actual administración buscará declarar al estado como una entidad libre de analfabetismo, rezago que históricamente ha caracterizado a la entidad, por lo que la visión es clara, reducir el índice actual del 13.7 % a menos del 4 %, declaró el secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, como parte de las metas concretas para el año actual.

El funcionario estatal reveló que la hoja de ruta estableció de manera inicial el objetivo intermedio que fue alfabetizar a más de 140 mil personas para el 2025, lo que permitiría bajar la tasa al 8.9 %.

Proyecto

Para alcanzar estas metas, la dependencia anunció que se combinarán programas tradicionales de alfabetización para adultos con innovación tecnológica con la intención de lograr resultados efectivos.

Un pilar fundamental será la implementación de un laboratorio de innovación tecnológica, diseñado para conectar a la comunidad educativa local con recursos y prácticas globales. Este enfoque busca agilizar los programas pedagógicos y hacerlos más efectivos, complementando la capacitación docente y la dotación de recursos a las escuelas.

Compromiso

Mandujano Ayala expuso que estos objetivos respecto al tema de alfabetización se evidencia el compromiso del gobierno estatal por saldar una deuda histórica con los sectores más olvidados, tomando en cuenta que Chiapas ocupa el primer lugar nacional con el mayor número de personas que no saben leer y escribir.

Recalcó que la lucha contra el analfabetismo se presenta como un paso indispensable para construir un futuro más próspero para todos los chiapanecos, garantizando el acceso a una educación de calidad como derecho fundamental.