Buscan desterrar delincuencia de Suchiapa

En el marco de los recientes eventos en Suchiapa, donde el otrora alcalde y autoridades policiales fueron detenidos, la nueva presidenta municipal, Daniela Guadalupe Flores Chanona, y los integrantes del Cabildo se reunieron con el secretario general de Gobierno y Mediación Jorge Enrrique Hernández Bielma, para acordar rutas de atención a las necesidades en la región.

En este sentido, el funcionario estatal señaló que escuchar, dialogar y trabajar en equipo es la mejor forma de avanzar en los temas prioritarios.

Detalló que desde una respetuosa colaboración durante el encuentro, se revisaron asuntos relevantes para el municipio y se refrendó la disposición del Gobierno del Estado para acompañar al Ayuntamiento y construir soluciones que beneficien a las familias de Suchiapa.

Dijo que desde la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar seguirán privilegiando el diálogo y la coordinación, con respeto a la legalidad y procurando que en el municipio prevalezcan el orden y la paz social, por lo que la delincuencia organizada no tiene cabida en esa región.

Sucesos pasados

Cabe recordar que, recientemente el Gabinete de Seguridad detuvo a 21 personas en el marco de la Operación Enjambre. Entre los aprehendidos figuran Jorge Lara y Alexis Nucamendi, presidente municipal de Suchiapa y expresidente municipal, respectivamente.

Junto a ambos funcionarios, también capturaron a mandos y elementos de la Policía Municipal de Suchiapa, a quienes atribuyen responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.