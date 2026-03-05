Buscan diálogo antes de reforma electoral

En relación a la reforma electoral, es necesario analizarla a profundidad, para eso la clase política nacional y estatal deberá estar lista para tener un verdadero diálogo de análisis y debate, dijo Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas.

El dirigente priista cuestionó particularmente la propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al advertir que su desaparición implicaría perder un mecanismo clave de transparencia que permite conocer tendencias la misma noche de la jornada electoral.

Zuarth Esquinca sostuvo que el argumento de ahorro presupuestal no justifica modificaciones que, dijo, podrían impactar negativamente la organización y legitimidad de los procesos electorales.

Falta de acuerdos

Asimismo, indicó que la reforma no ha logrado consenso ni siquiera entre fuerzas políticas aliadas del oficialismo, lo que —consideró— evidencia la falta de acuerdos amplios para modificar reglas fundamentales del sistema democrático.

“El PRI defenderá la autonomía de las instituciones electorales y la representación plural en el Congreso. No acompañaremos ninguna iniciativa que debilite los contrapesos ni la libertad política de las y los mexicanos”, expresó.