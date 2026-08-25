Buscan difundir otras formas de entender la vida

“Cuidar la vida implica, antes que nada, pensarla” señaló Emilio Nudelman Cruz, coordinador del libro “El cuidado de la vida como ruta hacia un futuro alternativo”, el cual busca difundir las diversas nociones de vida producidas desde otras cosmovisiones opuestas a la predominante, donde, en muchas ocasiones se observa a la naturaleza como mero recurso.

La antropóloga Enriqueta Lerma Rodríguez, durante la presentación del libro en el Cimsur Unam, explicó que también se aborda el concepto de “ontocidio”, el cual hace referencia a la destrucción sistemática de las otras formas de existencia que tienen los pueblos originarios.

Durante su participación, Emilio Nudelman Cruz recordó que la palabra “cuidar” proviene del latín “cogitare”, que a su vez significa “pensar”, por lo que para cuidar la vida es necesario aprender a pensar. “No hay individuo o pueblo que nazca sabiendo cómo cuidar, se aprende, la vida virtuosa se aprende”, indicó.

Críticas

Por su parte, Mauricio Arellano Nucamendi, uno de los ocho autores que colaboran en el libro, hizo referencia a las críticas que en ocasiones se hace al rescate de las cosmovisiones de los pueblos originarios, argumentando que se romantizan o que hacen referencia a casos muy locales.

Al respecto, el antropólogo señaló que el estudio de estos casos pasa también por observar la forma en la que las poblaciones resisten a través de herramientas jurídicas, con la intención de defender sus territorios.

En la presentación también participaron voceros del Consejo de gobierno comunitario de Chilón, quienes relataron el camino que ellos, junto a otras comunidades, han hecho para buscar otra forma de gobierno que no dependa de partidos políticos, lo cuales, consideran, fragmentan a las poblaciones.