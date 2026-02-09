Buscan educación ambiental en infancias

Enfocar los esfuerzos de educación ambiental en la niñez es clave para transmitir el mensaje de conservación y poder generar cambios en las nuevas generaciones, así lo describió, Joe Miceli Hernández, coordinador estatal para el mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.

Contexto

Explicó que dentro de las herramientas pedagógicas claves del ZooMAT es el museo zoológico, el cual alberga piezas de taxidermia que representan los ecosistemas que posee la entidad.

Aclaró que estos especímenes no provienen de la caza, sino de animales que fallecieron por causas naturales, enfermedades o fueron producto de decomisos.

La estrategia busca que las infancias observen físicamente a los animales de modo que se genere respeto hacia la fauna al anticipar su conocimiento, evitando así que la curiosidad derive en acciones negativas.

“Si nosotros les enseñamos qué son y cómo son de antemano y la importancia que tienen en el ecosistema, pues la idea es que haya más respeto”, añadió.

Estudiantado

Miceli Hernández detalló que durante el 2025, el zoológico recibió de manera gratuita a un aproximado de 300 mil estudiantes de escuelas oficiales. Para las escuelas particulares, dijo que la entrada se mantiene en un costo simbólico de 25 pesos.

El programa educativo emplea teatro guiñol, dinámicas, ferias ambientales y otras actividades dirigidas principalmente a nivel primaria, extendiéndose también a secundaria y niveles superiores con enfoques mas especializados.

Finalmente, Joe Miceli Hernández anunció que la actual etapa de remodelación del zoológico, gestionada por el gobierno estatal, está próxima a concluir, adelantó que se estima esté lista durante la tercera semana de marzo, “se contarán con nuevas áreas que generarán un impacto agradable para el público”.