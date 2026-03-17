Buscan eliminar paludismo de pueblos originarios

Personal de la Secretaría de Salud en Chiapas que dirige, Omar Gómez Cruz, trabaja para que en la entidad quede eliminado el paludismo, una enfermedad que es transmitida por vector y que puede ser mortal.

Se informó que uno de los compromisos de esta administración, es que, dicho padecimiento sea eliminado de varios municipios del estado.

De hecho, detallaron que recientemente personal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde Washington, acudió a Chiapas para analizar el proyecto de la eliminación del paludismo.

Histórico

Erradicar esa enfermedad, puntualizó el secretario de Salud, sería un acontecimiento histórico no solo para los pueblos originarios de la entidad, también para el país; eso significaría levantar bandera blanca sobre este tema.

“Llevamos varias décadas tratando de eliminar el paludismo y estamos a milímetros de lograrlo”, remarcó Gómez Cruz.

Esto será posible, enfatizó, gracias a un trabajo en conjunto entre las comunidades y el sector salud, todo esto a través de los acuerdos que se puedan alcanzar.

Contexto

De acuerdo con el Gobierno de Chiapas, el paludismo se mantiene todavía en el territorio local y es de las pocas zonas en el país que aún reportan casos.

En el informe quincenal de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, en lo que va de este 2026, se ha reportado un caso importado para Chiapas y se trata de una mujer de 28 años.

Sin embargo, hasta el cierre del año pasado, en todo el país se reportaron 158 casos autóctonos de paludismo en México y 157 aparecieron en Chiapas y solo uno en Oaxaca.

El reporte quincenal enfatizó: “En el estado de Chiapas, nueve municipios han registrado casos en los últimos tres años, El Bosque, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Ocosingo, Pantelhó, San Juan Cancuc, Simojovel y Sitalá. En el caso de Oaxaca se han presentado casos en los últimos tres años en el municipio de San Pedro Tapanatepec”.