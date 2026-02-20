Buscan empresarios aprovechar Corredor Interoceánico

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, Édgar Benítez, sostuvo una reunión de trabajo con Blanca García, coordinadora general de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con el propósito de construir estrategias que permitan a la comunidad empresarial chiapaneca aprovechar las oportunidades que ofrece este proyecto de infraestructura y conectividad nacional.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es un megaproyecto logístico y de desarrollo en el sur de México que conecta el Océano Pacífico (Salina Cruz, Oaxaca) con el Atlántico (Coatzacoalcos, Veracruz) mediante más de 300 km de vías férreas rehabilitadas.

Polos

Busca competir con el Canal de Panamá, impulsando diez polos industriales con incentivos fiscales para detonar el desarrollo regional y el nearshoring.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de establecer mecanismos de colaboración que impulsen la competitividad de las empresas de Chiapas, facilitando su participación en las cadenas de valor y en las rutas de exportación e importación que se desarrollan a través del Corredor Interoceánico.

Édgar Benítez destacó que este acercamiento representa una oportunidad para capitalizar las ventajas logísticas y operativas que ofrece el Corredor, fortaleciendo el comercio, la inversión y el desarrollo económico del sureste de México.

Metas

“Nuestro objetivo es posicionar a Chiapas como un actor clave en la dinámica empresarial del país y aprovechar al máximo los proyectos que promueven una integración regional más equitativa y productiva”, señaló.

En este escenario, Coparmex Chiapas reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial y la consolidación de iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible de la región.