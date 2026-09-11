Buscan empresas chinas instalarse en Tapachula

Una comitiva empresarial proveniente de China arribó al Soconusco para conocer las oportunidades de inversión e instalación de industrias en la región, particularmente en sectores estratégicos como la electromovilidad, fabricación de vehículos eléctricos, autopartes y sistemas de almacenamiento de energía.

En este marco, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, sostuvo un encuentro con representantes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y empresarios e inversionistas vinculados con La Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, donde fue presentada la Carta de Intención de Concesión del Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) Tapachula II.

Propuesta

La propuesta contempla el desarrollo de un parque industrial de manufactura de electromovilidad, con una inversión integral estimada en 930 millones de dólares durante los primeros tres años y la generación de hasta seis mil 630 empleos directos al alcanzar su capacidad de operación prevista.

Esta iniciativa se suma a la estrategia de desarrollo económico que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a consolidar una Frontera Sur segura, con gobernabilidad y condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones, en concordancia con la política de desarrollo regional y fortalecimiento de los Polos de Desarrollo para el Bienestar impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.