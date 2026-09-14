Buscan enviar fruta a EE. UU. por vía marítima

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Puerto Chiapas y la Asociación de Fruticultores del Soconusco, revisan la carga de temporada prevista para 2027 y la posibilidad de moverla por vía marítima hacia Estados Unidos.

El encuentro, encabezado por el director general de Asipona Puerto Chiapas, Javier García Bonilla, se centró en la próxima cosecha de la siguiente temporada.

El planteamiento central fue fortalecer la coordinación entre productores y sector portuario para aprovechar la infraestructura y los servicios logísticos del puerto, además de ampliar opciones de comercialización para los productos del Soconusco.

Esto se da en un contexto en que las exportaciones de frutas de Chiapas incluyeron principalmente plátanos (con un valor de dos mil 703 millones de dólares) y mangos (con un valor de 783 millones de dólares).

Café

Estos productos se sumaron al café (tostado, descafeinado, cáscara y sucedáneos), que fue el producto con mayor nivel de exportación general del estado, alcanzando dos mil 884 millones de dólares.

La reunión también sirvió para revisar alternativas de conectividad logística y comercialización para el Soconusco. No se informó sobre volúmenes, fechas de embarque ni navieras para la temporada 2027.

Con el encuentro, la administración portuaria busca acercar el puerto al sector productivo y abrir una ruta marítima para la fruta de temporada. Puerto Chiapas queda así como una opción para mover mercancías hacia nuevos mercados.