Buscan erradicar el acoso sexual en el colectivo

Con el objetivo de erradicar el acoso sexual que sufren las mujeres, adolescentes y niñas en el transporte colectivo del estado, la diputada María Mandiola Totoricagüena impulsa una iniciativa para prevenir y atender este flagelo, dotando de marco legal y sanciones a protocolos que, aunque ya existen, carecen de fuerza coercitiva.

En entrevista explicó que durante su gestión anterior como secretaria de Igualdad de Género, se trabajó en la creación de los “Lineamientos para Prevenir y Atender el Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público Colectivo en Chiapas”, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del estado.

Quieren aplicar lineamientos

“Queremos que esos lineamientos se apliquen, que ‘tengan dientes’, o sea, de dónde agarrarse”, afirmó.

“El siguiente paso es que se contemplen en la Ley de Movilidad y Transporte. Están publicados, mas no están contemplados en la ley, y creo que es importante para poder fortalecerlos”.

La iniciativa, denominada “Para Prevenir y Atender el Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público Colectivo”, busca ser discutida y analizada en comisiones en el Congreso local.

Su aprobación permitiría una implementación efectiva, particularmente en municipios con alta incidencia como Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades grandes.

La diputada detalló que, si bien los lineamientos no establecen penalizaciones penales directamente, sí crean mecanismos de sanción administrativa y rutas de atención específicas.

“No son penalizaciones, pero sí son canalizaciones a la Fiscalía en su caso, o bien hacia la misma Secretaría de Movilidad y Transporte para que dentro de ahí apliquen sanciones, como el retiro del tarjetón que les permite realizar esa modalidad de transporte”, explicó.

Asimismo, la iniciativa contempla que los conductores reciban capacitación obligatoria en perspectiva de género y sobre la aplicación de estos lineamientos, como parte de los requisitos para renovar su certificado de aptitud. Esto, con un enfoque primordialmente preventivo.

Dijo que la propuesta está sustentada en diagnósticos y encuestas realizadas en la capital chiapaneca.

Mandiola recordó que los datos confirman que las mujeres utilizan más el transporte público que los hombres y son víctimas frecuentes de acoso, una realidad que a menudo permanece normalizada e invisibilizada.

La iniciativa establece protocolos de actuación para dos escenarios principales: cuando el acoso es cometido por otro pasajero o cuando es perpetrado por el propio conductor del vehículo, asegurando una ruta de atención clara para la víctima en cualquiera de los casos.