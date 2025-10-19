Buscan erradicar la violencia de género

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el presidente municipal, Yamil Melgar, reafirmó el compromiso de su administración de trabajar con acciones firmes orientadas a erradicar la violencia de género y promover entornos seguros, respetuosos y dignos en beneficio de las tapachultecas.

Labor

Por su parte la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Hernández de León, resaltó que desde el Ayuntamiento de Tapachula se trabaja todos los días para garantizar que las mujeres vivan con libertad, respeto y oportunidades, sin discriminación y libres de cualquier forma de violencia.

Yamil Melgar destacó la importancia de la coordinación interinstitucional entre dependencias municipales, estatales y federales, así como la participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención que dan seguimiento a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Durante la Sesión del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se evaluaron avances, reforzaron acciones y se establecieron nuevos mecanismos de cooperación que permitan mejorar los protocolos de atención y garantizar la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En la sesión estuvieron presentes la síndico municipal, Cleo Ortiz; el coordinador de asesores, Jovani Ruiz Toledo; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; entre otros integrantes del Consejo e invitados especiales.