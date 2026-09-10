Buscan establecer sede universitaria en Simojovel

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez y el presidente municipal de Simojovel, Agenor Domínguez Hernández, se reunieron para identificar las condiciones académicas, sociales y de infraestructura necesarias para el establecimiento de una sede universitaria en el municipio.

En este contexto, la rectora destacó que la expansión de la universidad debe sustentarse en una oferta educativa pertinente y vinculada con las características y vocaciones productivas de cada región, para que haya un impacto real en la formación de los jóvenes.

Estudios de pertinencia

Como parte de este proceso, un grupo de expertos de la universidad se encuentran realizando estudios de pertinencia que permitirán identificar las áreas de formación profesional con mayor relación a las necesidades de la región De los Bosques, para lograr un mayor impacto en su población.

En este sentido, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener la coordinación institucional y avanzar de manera responsable en los estudios y gestiones correspondientes.

Hay disposición

El alcalde Agenor Domínguez Hernández reiteró la disposición de su gobierno para continuar colaborando con la Universidad, agradeciendo al mismo tiempo el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para avanzar hacia una nueva etapa en materia educativa.

López Jiménez recordó que se tiene un avance importante en la apertura de la Unidad Multidisciplinaria de Berriozábal, y se mantienen trabajos de coordinación y seguimiento con autoridades municipales de Suchiate, Las Rosas, Chiapa de Corzo, entre otros ayuntamientos.