Buscan exportar quesillo de Pijijiapan

Las autoridades de Chiapas han realizado un trabajo en conjunto con la presidencia municipal de Pijijiapan, a fin de que el quesillo de la zona se pueda exportar hacia Centroamérica y también se pueda incrustar el producto en los anaqueles de centros comerciales.

Sobre el tema, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, informó de las acciones que se han llevado a cabo, a fin de regresarle valor al producto que sale de la región.

De hecho, la solicitud de Declaración de Protección a la Indicación Geográfica "Quesillo de Pijijiapan", se realizó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industria (IMPI).

Pedrero González comentó que ahora la instrucción es impulsar la Indicación Geográfica, que es una certificación más flexible que una denominación de origen (que en Chiapas solo la tenía el café, el ámbar y el mango ataulfo del Soconusco) y no atraviesa por una Norma Oficial Mexicana.

Ventajas

En el caso de Pijijiapan, comentó, se prevé que en un par de semanas quede lista la Indicación Geográfica del quesillo. Una de las ventajas, enfatizó, es el reconocimiento a un producto para saber de dónde es.

Es decir, se tiene que reivindicar el trabajo que se hace en Chiapas, particularmente en Pijijiapan, esto a través de la elaboración del quesillo, que es un producto que se consume en varias partes del país.

Todo el trabajo se traduce en empleo, fortalecimiento a la economía, desarrollo de la región y ayuda a productores. A esto, agregó el secretario, se le suma la posibilidad de abrir nuevos mercados.

Es decir, se espera que a partir de la indicación geográfica, el producto se pueda meter a los supermercados locales y, posteriormente, se buscará llegar al plano nacional.