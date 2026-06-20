Buscan fomentar la ciencia en infancias

Un total de 492 estudiantes de educación primaria, de los cuales 255 son niñas y 237 niños, originarios del municipio de Larráinzar, serán beneficiados con un proyecto sobre formación de vocaciones científicas desde el nivel básico.

La responsable del proyecto, docente-investigadora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Sandra Aurora González Sánchez, explicó que el proyecto se trabajará mediante actividades de divulgación en ciencias de la vida vinculadas al contexto local, con perspectiva de género e interculturalidad en infancias tsotsiles.

Destacó que el proyecto surgió como una respuesta institucional ante las profundas brechas de género, etnia y condición socioeconómica que históricamente han limitado el acceso a las áreas de conocimiento en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Vinculación

Explicó que la iniciativa fue aprobada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y es resultado de tres años de trabajo de investigación y vinculación en la región.

El proyecto se desarrollará en las escuelas primarias Alfonso Reyes, de la comunidad Natilyaxaltik; Manuel Ávila Camacho, de Patentik; Octavio Paz Lozano, de Suytik; y Felipe Ángeles, de Mehonó.

Mediante una metodología multimétodo, se realizarán diagnósticos comunitarios sobre saberes locales y se impartirán 24 talleres experimentales relacionados con las ciencias de la vida.

El proyecto contempla el diseño y construcción de microscopios de bajo costo, bajo la supervisión especializada del Instituto de Física Luis Rivera Terrazas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como la producción de cápsulas audiovisuales bilingües en tsotsil y español, con el propósito de fortalecer el aprendizaje científico desde una perspectiva intercultural.