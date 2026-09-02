Buscan fomentar la cultura del testamento

Con el propósito de fortalecer la cultura testamentaria y brindar certeza jurídica a las familias chiapanecas, el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Notarios pusieron en marcha el programa “100 días del Testamento Humanista”, que ofrecerá descuentos en el costo del trámite del 1.º de septiembre al 9 de diciembre de 2026.

El presidente del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, Ovidio Cortázar, explicó que los más de 240 notarios que integran el gremio estarán disponibles en distintas regiones de la entidad para facilitar el acceso de la población a este documento.

Detalló que durante los 100 días de vigencia, el costo del testamento será de mil 500 pesos, frente a los más de tres mil 500 pesos que puede alcanzar normalmente, por lo que representa una reducción superior al 50 por ciento.

Destacó que esta estrategia busca ampliar el acceso a una herramienta que permite establecer de manera anticipada la voluntad de una persona respecto a sus bienes y derechos, además de prevenir conflictos familiares que más adelante pueden llegar a los tribunales.

Al alza

Informó que en los últimos dos años se ha registrado un crecimiento en el número de testamentos realizados en Chiapas.

Para este año, indicó, se tienen registrados dos mil 686 testamentos, mientras que la expectativa es cerrar 2026 con más de tres mil.

Explicó que, de una población aproximada de seis millones de habitantes en Chiapas, alrededor de 3.5 millones serían susceptibles de realizar un testamento, al considerar a las personas mayores de 16 años.

Sin embargo, reconoció que la proporción de personas que cuentan con este documento continúa siendo baja, por lo que consideró necesario mantener campañas de información y sensibilización.

El notario también llamó a dejar atrás la idea de que el testamento únicamente sirve para repartir propiedades después de la muerte.

El documento puede incluir disposiciones relacionadas con la tutela de hijos menores de edad o personas con discapacidad, así como establecer disposiciones sobre bienes presentes y futuros.

Jornadas en comunidades

Como parte del convenio entre el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Notarios, también se contempla realizar jornadas en comunidades y regiones donde no existe presencia notarial permanente.

“Tenemos disponibilidad los más de 240 notarios que somos en el estado”, afirmó.

Al finalizar, las autoridades y el Consejo Estatal de Notarios hicieron un llamado a la población a aprovechar el periodo de descuento y considerar el testamento como una medida de prevención que puede contribuir a evitar conflictos patrimoniales y familiares en el futuro.