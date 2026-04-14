Buscan fomentar la lectura en infancias

“—Llegó la hora de dormir —dijo Mónica. —No apagues la luz —dijo Charly—, a Plip le da miedo. —A mí no, ¡a ti sí! —¿Les da miedo la oscuridad? —preguntó Mónica. —¡Se oyen ruidos en la noche! —respondieron Plip y Charly. Al final no hay nada, recuerden ser valientes”, leyó el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, rodeado de risas luminosas y miradas atentas en los rostros de las niñas y niños del Jardín de Niños “Silverio Almazán Nieto”, en Tuxtla Gutiérrez; una escena que evocó, con ternura profunda, el poder infinito de la lectura para encender la imaginación desde la infancia.

Temores de la niñez

En el marco del mes del libro, el titular de la Secretaría de Educación en Chiapas (SE) compartió la lectura “¿Te da miedo la oscuridad?”, de Jonathan Farr; un cuento infantil que aborda, con ternura y sensibilidad, uno de los temores más comunes en la infancia: el miedo a la noche, con las y los estudiantes, como una muestra viva de la estrategia de promoción de la lectura más importante en la historia de Chiapas; una iniciativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que nace con el anhelo de transformar Chiapas a través del conocimiento, la imaginación y el pensamiento crítico, como quien enciende una luz en medio de la noche.

En este sentido, tras el periodo vacacional, Mandujano Ayala encabezó el acto cívico de honores a la bandera y aprovechó la ocasión para donar ejemplares de cuentos ilustrados, cuidadosamente adaptados al nivel educativo, a la biblioteca del plantel.

Entrega de libros

Asimismo, entregó libros de mano en mano a cada estudiante, sembrando en ellas y ellos una semilla de historias y sueños, con la esperanza de formar nuevas generaciones de lectoras y lectores. Acciones posibles gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Fondo de Cultura Económica, que permiten que la lectura siga siendo un faro para el aprendizaje y el desarrollo integral.

Durante su intervención, la directora del plantel, Amada Guadalupe Palacios Pérez, agradeció el respaldo y la presencia de las autoridades y de las familias en este proceso de reintegración: “Su presencia representa un gesto de cercanía, compromiso y apoyo hacia la educación de nuestras niñas y niños. El acompañamiento del secretario es un impulso para la educación y refleja el trabajo constante que realiza por la niñez del estado”, expresó.

Desde la voz de las familias, Alicia Yuleth Estrada Moguel, presidenta del Comité, compartió: “Para nosotros, estos espacios representan dignidad, identidad y el reflejo de un entorno que inspira e impulsa a nuestros niños y niñas. Ser tomados en cuenta es una señal de que no estamos trabajando solos, de que existen personas comprometidas con el bienestar y el futuro de nuestra comunidad”.

Por su parte, la diputada local, María Mandiola, destacó la importancia de construir espacios educativos de calidad, con una visión humanista y transformadora: “Quiero reconocer el trabajo del secretario de Educación y su calidad humana, y que su esfuerzo se vea reflejado en el fortalecimiento del trabajo desde las aulas”.