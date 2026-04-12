Buscan fomentar más vocaciones científicas

Para acercar la ciencia a las juventudes y fomentar más vocaciones científicas a nivel local, desde cualquier rincón de la entidad, mostrando que todas y todos pueden dedicarse a la investigación, el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) realizará una edición más de su programa “Juventud ConCiencia, jornadas científicas virtuales”.

Convocó a jóvenes, mujeres y hombres, de 16 y 17 años, estudiantes de nivel Medio Superior a participar en esta actividad que se llevará a cabo del 6 al 10 de julio; constará de una serie de charlas virtuales con científicas y científicos de diferentes áreas del conocimiento.

Objetivo

Juventud ConCiencia tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas entre personas jóvenes interesadas en la ciencia que aún no han definido la carrera que desean estudiar.

Por ello, las charlas están diseñadas para acercarles al quehacer científico, despertar su interés en la investigación y brindarles herramientas que fortalezcan su pensamiento crítico, analítico y razonado.

Desde 2021, Ecosur impulsa este programa, el cual ha contribuido a que muchos jóvenes participantes descubran su vocación científica.

Los asistentes podrán conocer el trabajo de campo y de laboratorio que se realiza en Ecosur, llevando a la reflexión los retos socioambientales actuales.

Trayectorias

El personal científico compartirá su trayectoria personal y profesional, para motivar a las juventudes a imaginarse como futuras científicas, tecnólogos, ambientalistas o divulgadoras del conocimiento.

En ediciones anteriores se han abordado temas como: organismos de las zonas de plancton de las aguas continentales, conservación de insectos, el estudio del lenguaje químico de los insectos, impacto de los cambios globales en los suelos, Antropología, Etnografía, Inteligencia Artificial (IA), utilización de los residuos vegetales para producir energía.