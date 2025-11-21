Buscan fortalecer el cultivo de chile ante sequías

México enfrenta una de las sequías más severas registradas, catalogada como extrema y excepcional, que afecta la mayor parte del territorio y repercute directo en la productividad agrícola, en especial en cultivos de importancia económica y alimentaria como el chile.

Bajo ese contexto, Blanca Olivia Trejo Paniagua decidió sustentar su examen de titulación para obtener el grado de Doctora en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, con la investigación titulada “Respuesta de la aplicación de prolina en plantas de chile como inductor de memoria a estrés hídrico”.

La investigación fue dirigida por Nancy Ruiz Lau, en codirección de María Goretty Caamal Chan, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste S.C., La Paz, Baja California Sur, y se enmarca en el compromiso del posgrado con la investigación científica orientada a enfrentar los retos del cambio climático y fortalecer la seguridad alimentaria.

Investigación

La investigación propone la aplicación de prolina, un aminoácido que actúa como inductor de memoria somática al estrés hídrico, evaluando sus efectos en plantas de chile variedad Siete Caldos a nivel fisiológico, bioquímico y molecular.

Los resultados mostraron que el pretratamiento con prolina incrementa la resiliencia de las plantas frente a condiciones de sequía, promoviendo una respuesta adaptativa sostenida que sugiere la existencia de una memoria somática capaz de mejorar la tolerancia al estrés ambiental.

Estos hallazgos aportan nuevas estrategias biotecnológicas para fortalecer la producción agrícola en escenarios de cambio climático y reafirman la vocación científica y social del Posgrado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología, enfocado en la búsqueda de soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria nacional.