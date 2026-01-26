Buscan fortalecer el PRI los comités municipales

Buscando que no existan comités “patito”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas inició la primera etapa de su proceso de renovación interna con la emisión de los dictámenes de registro para la elección de 46 Comités Municipales.

Este ejercicio correspondiente al periodo 2025–2028, en un acto que busca fortalecer la vida partidista bajo reglas claras, transparentes y democráticas.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Procesos Internos, los dictámenes se elaboraron conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal, garantizando que solo las fórmulas que cumplieron con los requisitos estatutarios obtuvieran registro procedente.

El presidente del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que se ha impulsado este proceso como parte de una estrategia de reorganización interna que busca consolidar la presencia del partido en los municipios y fortalecer su estructura territorial de cara a los próximos desafíos electorales.

“El PRI vive un proceso de apertura, transparencia y renovación que refleja su compromiso con la democracia interna y la participación de la militancia”, señaló Zuarth Esquinca, al destacar que la renovación de los comités municipales es clave para mantener la unidad y la fuerza política del priismo chiapaneco.

Los acuerdos, procedimientos y lineamientos aprobados por la Comisión Estatal de Procesos Internos serán publicados en los estrados físicos y en la página oficial del partido (www.prichis.org), como parte del compromiso con la rendición de cuentas y la legalidad en cada etapa del proceso.