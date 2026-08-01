Buscan fortalecer la industria de la palma

Chiapas inició conversaciones con Malasia para buscar inversiones, relaciones comerciales, capacitación y transferencia de tecnología para la industria de la palma de aceite, durante una reunión encabezada por los titulares de la Secretaría del Campo (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, y la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, con representantes diplomáticos, productores y directivos de la Federación Mexicana de Palma de Aceite (Femexpalma).

En la reunión participaron Lucio Lastra Escudero, presidente de Femexpalma, y Jesse Quiban, representante de la Embajada de Malasia en México. Las partes acordaron trabajar en un convenio de colaboración y un plan de trabajo que permita llevar tecnología y capacitación a los productores, además de explorar inversiones y nuevos canales de comercialización.

Acercamiento

El acercamiento cobra relevancia por el peso de ambas partes en esta industria, ya que Malasia es el segundo productor mundial de aceite de palma, mientras Chiapas concentra alrededor de la mitad de la producción mexicana de aceite crudo de palma.

Actualmente, Chiapas tiene 61 mil 452 hectáreas sembradas en 24 municipios, cerca de cinco mil productores y 16 plantas extractoras, con un rendimiento promedio de 16.9 toneladas de racimo de fruta fresca por hectárea al año. Palenque constituye uno de los principales núcleos palmicultores de Chiapas. Cuenta con 9 mil 918 hectáreas y una producción de 138 mil 850 toneladas de racimo de fruta fresca, cuyo valor fue estimado en 632.2 millones de pesos en 2024.

Los productores plantearon la renovación de 4 mil 464 hectáreas de plantaciones con alrededor de 25 años de antigüedad, que se aproximan al final de su ciclo productivo. La eventual importación de nuevas variedades deberá cumplir los protocolos fitosanitarios de Senasica.