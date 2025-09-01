Buscan frenar el saqueo ilegal de tierra

Para combatir el saqueo ilegal de tierra, una actividad que ha persistido por años en el municipio de Berriozábal, la actual administración municipal ha implementado estrategias basadas en la concientización y el ofrecimiento de alternativas productivas en las comunidades.

Jorge Acero, alcalde del municipio mencionado, detalló que se han sostenido numerosas reuniones con autoridades de comunidades, como Vista Hermosa y Amendu, principales zonas productoras de plantas. “Hemos hecho la conciencia y pues lógicamente nos tienen la confianza, y hemos disminuido prácticamente el saqueo de lo que es este tipo de abono”, declaró. Mencionó que se está capacitando a los pobladores, y así puedan elaborar su propio abono orgánico, brindándoles una opción económica sustentable.

Tianguis dominical

Respecto a las ventas que se realizan en el tianguis dominical, el presidente municipal confirmó que los 400 vendedores o productores de plantas, que se encuentran inscritos, son supervisados para garantizar el cumplimiento de la normativa.

En la actualidad se realiza un monitoreo constante, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal. La vigilancia también se ha extendido al comercio ilegal de orquídeas y otras plantas. “Tenemos acuerdos firmados con los directores de los tianguis, precisamente para evitar esa parte de venta de orquídeas y pues lógicamente, como ya no tiene mercado, pues ya no entran a sacarlas”, afirmó.