Buscan garantizar el transporte inclusivo

En el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, que iniciará el 1 de abril, se presentarán iniciativas para armonizar la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas con la legislación federal, las cuales incluirán un apartado específico para garantizar la movilidad y el transporte inclusivo para personas con discapacidad y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

Así lo dio a conocer la diputada local de Morena, Luz María Castillo Moreno, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión del Congreso del Estado, quien explicó que estas propuestas son resultado del primer parlamento para personas con discapacidad denominado “Voces que Transforman”, realizado recientemente.

La legisladora detalló que durante el próximo periodo ordinario se presentarán al menos cinco iniciativas relacionadas con temas de educación, salud, derechos humanos, cultura, deporte y movilidad, todas enfocadas en fortalecer el marco legal en favor de las personas con discapacidad.

“En la Ley de Movilidad y Transporte va a haber una armonización con la ley federal y, hasta donde tengo entendido, esta ley tendrá un apartado específico para el tema de movilidad y transporte inclusivo”, señaló Castillo Moreno.

Prueba piloto

En materia de transporte, la diputada adelantó que se contempla la implementación de una prueba piloto de transporte inclusivo en Tuxtla Gutiérrez, la cual posteriormente podría ampliarse a otros municipios del estado. Explicó que este proyecto contempla la definición de rutas y unidades adaptadas para atender a personas con discapacidad y a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como parte de la política de inclusión que se busca integrar en la nueva legislación estatal.