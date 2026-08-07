Buscan garantizar presupuesto para autismo

Representantes de grupos y asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de infantes y adultos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Chiapas, se reunieron con el titular de la Secretaría estatal de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, para atender los avances a la reforma de la Ley Estatal de Autismo.

En este marco, Avendaño Bermúdez dijo que es necesario fortalecer el Comité que sesiona para la implementación de la Ley, de forma que las dependencias programen y cumplan sus acciones en favor de la comunidad.

Para ello, instruyó la reinstalación inmediata del Comité Interinstitucional para la Implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo, además de la publicación transparente de Reglas de Operación.

Asimismo, se reconoció como viable la propuesta emanada del Comité para solicitar a la Secretaría de Finanzas etiquetar recursos especiales a favor del Autismo, en todas las dependencias estatales.

No se ampliará ni modificará ningún presupuesto sino que, del general que se les asigne a partir del 2027, se guardará cierta parte para el autismo.

De esta manera Chiapas, a partir del Presupuesto 2027, podría tener programas y acciones garantizados en todas las secretarías estatales, en favor del autismo.

Con ello, desarrollar programas en áreas como Salud, Educación, Empleo, Seguridad, Justicia, Deporte, entre otros.

Acudieron los representantes de AC TEA, Heriberto Ortiz; Janeth Gómez, de Padres y Amigos de los Autistas; Mayra Espinoza, de Autismo Chiapas; Jessica Estudillo, de Autis Chiapas, quienes agradecieron al secretario de Salud por la atención al tema.

De igual manera, reconocieron a la señora Sofía Espinoza y a su esposo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dos aliados de las familias con autismo en la entidad.