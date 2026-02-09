Buscan generar vínculos productivos en Ocosingo

Con el firme objetivo de estrechar los lazos entre la academia y los sectores productivos de la región el día sábado 24 de enero, el rector de la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), Jorge Alonso Huitrón Flores, encabezó una visita de trabajo estratégica al Centro de Desarrollo Comunitario del C. Antonio Méndez.

Esta jornada, también contó con la asesoría de especialistas de la universidad como José Elías Penagos Solórzano y Yesenia Ríos Camey en conjunto con algunos de los destacados estudiantes de la División Agroalimentaria de esta máxima casa de estudios.

Durante el recorrido por los módulos de vermicomposta y las parcelas tecnificadas de maíz, café, plátano y limón persa, se enfatizó la importancia de la transferencia tecnológica. La presencia del establo lechero permitió a los estudiantes observar de cerca los retos de la producción pecuaria de doble propósito.

Actividades

Como parte fundamental de la jornada, el equipo técnico realizó un muestreo de suelos en una superficie de 4 hectáreas. Este análisis de fertilidad permitirá:

Diseñar fórmulas de fertilización a la medida del terreno.

Garantizar una producción mas limpia y eficiente.

Sentar las bases para futuros proyectos de investigación aplicada que beneficien a los productores locales.

Al cierre de la visita, se identificaron áreas de oportunidad estratégicas para que la universidad establezca convenios de colaboración permanente. Esto permitirá que el Centro de Desarrollo Comunitario se convierta en un faro de aprendizaje práctico donde el sector productivo y la máxima casa de estudios caminen de la mano.