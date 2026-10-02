Buscan impulsar a 30 mil mujeres cafetaleras

El director del Instituto del Café (Incafe) de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, señaló que se buscará respaldar a 30 mil jefas de familia que dependen de la actividad cafetalera en la entidad.

Explicó que esta es una estrategia que busca atender las peticiones de miles de familias, pero además alentar el desarrollo económico, al tiempo de tener una producción sostenible.

Precisó que durante la administración se plantea entregar más de un millón de plantas de café para atender las solicitudes canalizadas a través de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el propósito de alentar su productividad, impulsar la producción de café de especialidad y fortalecer su comercialización.

Explicó que recientemente se realizó la entrega de apoyos del Proyecto Desarrollo y Fomento al Café para productoras y productores de municipios de la zona Altos Tsotsil Tseltal, con una inversión superior a cuatro millones de pesos.

Así mismo se entregaron más de 150 mil plantas de café, herramientas y equipamiento del programa Café con Humanismo para las y los productores de Tenejapa, con inversión de más de un millón de pesos.

Finalmente llamó a los interesados en estos beneficios a acercarse a la institución para incluirlos en el padrón de beneficiarios.

Es un momento interesante para la producción en Chiapas, particularmente de las mujeres en el marco del Día Internacional del Café.