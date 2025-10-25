Buscan impulsar el acceso a educación superior

Con la intención de impulsar mayores oportunidades educativas a estudiantes del nivel superior, el Sindicato Nacional de Jóvenes Nueva Era, que encabeza Héctor Argüello, está llevando a cabo acciones que consisten en acuerdos con instituciones para beneficio del alumnado.

En ese contexto, informó que se estableció un convenio con el Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores, lo que dará mayores oportunidades a las juventudes de la entidad.

Beneficios

Con esto, dijo Héctor Argüello, se generaron beneficios para los que deseen estudiar de manera presencial y también a distancia. La institución está incorporada a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas

Con el respaldo de Martín Aquino Palacios, presidente Nacional del Sindicato México Nueva Era, resaltó, se consiguieron estos apoyos para los aliados al organismo sindical.

Las ventajas se traducen en 20 % de descuento en las colegiaturas, además de facilidades de pago, participar en las modalidades en línea o con los programas presenciales y hasta horarios flexibles.

El presidente del Sindicato Nacional de Jóvenes Nueva Era, Héctor Argüello, dijo que el acuerdo alcanzado ayudará a los estudiantes de todo el estado a que tengan una menor carga económica en caso de que tomen esta opción para continuar con sus estudios universitarios.

El descuento que tendrá los alumnos aplicará para las carreras de Administración, Informática y Derecho, las cuales se pueden concluir entre 8 y 9 cuatrimestres.

Ahora, dijo Argüello, los jóvenes pueden encontrar una oportunidad, sin importar de la región que sean, gracias a que también se puede estudiar en línea.