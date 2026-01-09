﻿﻿
Buscan impulsar un nuevo producto turístico

Enero 09 del 2026
Con estas acciones las autoridades buscan dignificar la extracción del ámbar y proteger la identidad cultural del municipio. CP
La titular de la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur), María Eugenia Culebro Pérez, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, así como con el presidente municipal de Simojovel, Agenor Domínguez Hernández; la presidenta del DIF municipal, Floridalma López, e integrantes de su equipo.

Durante el encuentro, se dialogó sobre propuestas orientadas a impulsar un nuevo producto turístico que contribuya al desarrollo del municipio, fortalezca el turismo comunitario, incremente la afluencia turística y genere bienestar económico para la población.

En seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada para dignificar la extracción del ámbar, preservar la identidad cultural de Simojovel, y proyectar al municipio como un destino turístico con enfoque sustentable y gran riqueza natural.

