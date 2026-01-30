Buscan incidir en desarrollo humano en comunidad

En Chiapas, por la extensión y características geográficas que tiene, el índice de desarrollo humano no ha sido el óptimo durante décadas, hay más de 17 mil comunidades con menos de mil habitantes, un factor negativo para elevar dicho indicador ya que hay menos servicios, escuelas y negocios.

Bajo esa premisa, estudiantes e investigadores trabajan desde hace varios años en diversos proyectos de investigación y estudios sociales en la comunidad Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa, desde diversos enfoques.

Rubén Moreno, docente-investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que este trabajo es coordinado por el Cuerpo Académico “Desarrollo Humano: Sustentabilidad y Cultura”.

Indicó que el que sea un centro ecoturístico, ubicado en la reserva de la biosfera Selva el Ocote, ha sido un detonante de desarrollo de la comunidad, impulsando temas como la producción agrícola con sistemas sustentables.

Enfoques

Uno de los enfoques en el que más se ha trabajado es la educación ambiental, para que las nuevas generaciones tengan esa visión enfocada a la conservación de la biodiversidad.

Con los adultos han trabajado en temas de conservación del agua y suelos, esto ha hecho que disminuya significativamente el uso de agroquímicos para los cultivos agrícolas.

Una de las lineas que abordan es la migración hacia los estados del Norte del país, principalmente jóvenes que se van de manera temporal, para obtener mayores ingresos económicos.

Hugo Rojas Pérez, docente-investigador, destacó que la Licenciatura en Desarrollo Humano se enfoca en enseñar a los jóvenes cómo crear proyectos o investigaciones referidas a mejorar la calidad de vida de las personas; en la actualidad se encuentra abierta la convocatoria de nuevo ingreso, disponible en la página web de la universidad.