Buscan incluir tilapia a mercados globales: SeyT

El subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones, de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Pedro René Bodegas Neavez, se reunió con productores de tilapia, quienes expusieron que las grandes empresas les rechazan sus productos por no cumplir normas de producción.

Por ello, participó en una reunión de trabajo junto con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Chiapas. Donde se acordó fortalecer la competitividad y generar condiciones para que empresas y productores locales participen en cadenas de suministro con mayores oportunidades de crecimiento y comercialización.

Importancia

Bodegas Neavez reconoció la importancia de generar las condiciones necesarias para que pequeños productores locales de tilapia puedan incorporarse gradualmente a cadenas de mayor valor, particularmente aquellas vinculadas con empresas que atienden mercados nacionales e internacionales.

Una problemática es que los productores habitualmente son rechazados por no cumplir los estándares técnicos, sanitarios y de calidad que demanda la industria; entre ellos, procesos de certificación, protocolos de higiene, manejo especializado e infraestructura adecuada para la producción.

Por ello, la dependencia estatal se comprometió a asesorarlos para encontrar buenos resultados, asumiendo el papel de vinculación y articulación entre productores, empresas e instituciones.

Más oportunidades

Estos estándares no solamente permitirían que los productores tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de empresas, sino que también contribuiría a elevar la calidad de su producción y abrir oportunidades para competir en otros mercados.

Tener mejores resultados permitirá fortalecer la producción de tilapia, generación de empleo y desarrollo de nuevas cadenas de valor en la región.