Buscan incorporar el “Escalón Universal”

Con el objetivo de saldar una deuda histórica con un sector de la población invisibilizado, la diputada local de Morena, Luz María Castillo Moreno, presentó una iniciativa para que el estado de Chiapas reconozca de manera oficial la talla baja como una discapacidad.

La legisladora enfatizó que esta reforma va más allá de un simple cambio semántico, definiéndola como “un reconocimiento jurídico, social y humano” que ha sido negado durante décadas a cientos de chiapanecos.

Castillo Moreno señaló que la propuesta nace de las calles y de las historias de lucha de personas que han cargado no solo con barreras físicas y sociales, sino también con la “indiferencia institucional”. La iniciativa busca incorporar el “escalón universal” en ventanillas, mostradores, sanitarios, transporte y otros espacios de servicios públicos.

“Un peldaño que puede parecer pequeño, pero para quien ha sido obligado a depender siempre de otros, ese peldaño es un acto de justicia”, afirmó la diputada.

La reforma se alinea con estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, partiendo de un principio fundamental: “La discapacidad no está en la persona, está en el entorno que excluye. Y si el entorno excluye, entonces nos toca a nosotros transformarlo”.

De ser aprobada, la ley establecería obligaciones claras para los municipios y garantizaría que una persona de talla baja no sea rechazada por falta de accesibilidad.

Castillo Moreno entregó el documento físico de la iniciativa a personas de talla baja presentes en la galería, describiendo el momento como “un acto de justicia” para quienes han esperado por años este reconocimiento.

“Esta legislatura será recordada como la que abrió puertas, como la que decidió legislar para romper la indiferencia”, concluyó; haciendo un llamado a sus compañeros a aprobar esta iniciativa “justa, necesaria y humana”.