Buscan ingreso de 250 jóvenes indígenas

Como parte de las estrategias para cumplir uno de los Acuerdos de San Andrés, referente a la educación superior y pueblos originarios, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha desarrollado un semillero con el que se pretende que 250 jóvenes indígenas entren a la universidad, así lo informó el Consejo consultivo indígena de la institución.

Tanto Leticia Pérez y Victoria Espinoza, parte del Consejo, señalaron que el semillero brinda acompañamiento a estudiantes de bachillerato en siete comunidades indígenas de la zona Altos, esto con la intención de que conozcan la universidad y las carreras que se ofertan.

En este proyecto piloto, desde hace 4 meses han brindado apoyo en la orientación vocacional, pero también en el desarrollo de las habilidades de expresión. “Porque esa es una de las barreras que tienen los pueblos originarios”, señalaron.

Al respecto, recordaron que en uno de los conversatorios una de las compañeras dijo que cuando hacen una pregunta en clase en español, ella lo traduce a su lengua materna, y en ese lapso, algún compañero ya respondió. “Entonces sin darnos cuenta ese es un motivo de deserción escolar”, agregaron.