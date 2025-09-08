Buscan intérpretes tsotsiles en Tuxtla y Chamula

La Asociación Civil Ixchel, encargada de promover, gestionar y acompañar a las personas en los servicios de salud, ha lanzado una convocatoria para contratar intérpretes y traductores del tsotsil, tseltal y el español para laborar en hospital de Tuxtla Gutiérrez o Chamula.

Esta búsqueda se da para que las personas de los pueblos originarios puedan recibir información sobre su situación de salud, diagnóstico, pronóstico, gestión de trámites y opciones terapéuticas de manera clara y completa en su lengua materna. Los servicios buscan el diálogo y colaboración para encontrar soluciones a las barreras que puedan existir y se pueda brindar una atención de calidad a las personas usuarias.

Desde el 2021 se implementó el servicio de intérpretes en salud en tsotsil, tseltal y tojolabal en hospitales públicos del estado de Chiapas para mejorar la comunicación entre el personal médico y los pacientes. Ixchel tiene presencia en municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Tuxtla, Bochil, Ocosingo y Altamirano y ofrece servicios gratuitos para la población que lo solicite.

El perfil requerido debe contar con al menos uno de estos aspectos: preparatoria, ser técnico o técnica en enfermería o en su caso en salud comunitaria o licenciatura en lengua y cultura, desarrollo o licenciatura afín.

Contar con experiencia probada de un año en servicios de salud, prácticas o voluntariado dentro de espacios de salud pública o privada, actividades de interpretación o traducción en diferentes áreas sociales.

Debe contar con conocimiento de la paquetería básica y uso de aplicaciones de Google y necesariamente ser hablante de tsotsil, tseltal y español. Los o las interesadas deberán enviar comprobante de estudios, curriculum vitae actualizado, carta de intención y dos cartas de recomendación al correo: contacto@ixchelsalud.org antes del 15 de septiembre del 2025.