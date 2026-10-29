Buscan jornaleros en Guatemala para cosechar café

Productores de café de la zona alta de Tapachula iniciaron gestiones para conseguir trabajadores agrícolas en territorio guatemalteco, esto debido a que ya inició la cosecha del aromático y hace falta mano de obra especializada.

Llamado

Diversas fincas cafetaleras han publicado mensajes en las redes sociales solicitando trabajadores, hombres y mujeres, para el corte del grano.

De acuerdo con Israel Montero Juárez, del ejido El Edén, desde hace varios años han tenido problemas para levantar sus cosechas ante la falta de trabajadores, por ello, ahora gestionan en Guatemala la contratación de personas.

El valor del quetzal es una de las causas por las cuales los jornaleros especializados han dejado de llegar a las fincas de la región del Soconusco y ahora los han ido a buscar hasta sus lugares de origen, ofreciéndoles aparte de los salarios, alimentación, hospedaje y transporte.

"El año pasado se utilizó hasta mano de obra de migrantes de diversas nacionalidades, pero estos ya se fueron y ahora necesitamos empezar a levantar la cosecha y no tenemos suficiente personal", explicó.

Sin trabajadores suficientes

Señaló que muchos jóvenes han abandonado las comunidades para irse a las ciudades o al norte del país, mientras que quienes se quedan no son suficientes o solamente trabajan en sus propios cultivos.

Por ese motivo, indicó que también han solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM) que agilice el otorgamiento de la Tarjeta de Visitante Trabajador Agrícola, ya que se han presentado problemas para entregarlos cuando llegan los jornaleros a solicitarla.