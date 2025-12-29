Buscan legisladores acabar con “burocracia excesiva”

El Congreso del Estado dio un paso histórico al aprobar una reforma constitucional que elimina el modelo tradicional de “mejora regulatoria” y lo reemplaza con una política de simplificación administrativa y digitalización obligatoria.

Este cambio marca un punto de inflexión en la gestión pública estatal y municipal, orientado a agilizar trámites, reducir la burocracia y mejorar los servicios a ciudadanos y empresas, indicó la diputada María Mandiola Totoricagüena, presidenta de la Comisión de Hacienda.

Actualización

Explicó que con ello se va más allá de la actualización normativa. “Buscamos acabar con la burocracia excesiva. La meta es implementar ventanillas únicas digitales, expedientes electrónicos, procesos ágiles y cercanos a la gente”, afirmó la legisladora.

Se da paso a la creación de expedientes digitales únicos para usuarios, implementación de firma electrónica avanzada, establecimiento de ventanillas digitales unificadas.

Reducción de requisitos repetitivos entre dependencias, agilización de trámites internos del gobierno.

Mandiola Totoricagüena destacó que “la digitalización no solo hace más eficiente al gobierno, también es una herramienta contra la corrupción, al minimizar el contacto discrecional entre funcionarios y ciudadanos”.

Modernización

La enmienda constitucional obliga a estados y municipios a adoptar estos estándares de manera progresiva. Para garantizar el acceso en zonas con baja conectividad, se contempla la instalación de kioscos digitales en municipios, asegurando que la modernización no deje a nadie atrás.

La reforma se vincula directamente con la próxima actualización de la Ley de Desarrollo Económico, con el objetivo de crear ventanillas únicas para inversionistas a nivel estatal y municipal.

“Actualmente, trámites como permisos de construcción pueden tardar hasta dos años. Eso desalienta la inversión. Queremos procesos claros, rápidos y transparentes que den certeza a las empresas”, señaló la diputada.

La Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Secretaría de Economía, será la encargada de dirigir esta política dentro de la estrategia estatal de gobierno digital.

La legisladora resaltó el carácter duradero de la transformación: “Al estar plasmada en la Constitución, esta política trasciende cambios de gobierno. La simplificación y digitalización serán permanentes, garantizando continuidad y evolución constante”.