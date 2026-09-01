Buscan liderar Simulacro Nacional

Tuxtla Gutiérrez busca convertirse en el municipio con mayor participación de Chiapas durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, informó la Secretaría Municipal de Protección Civil.

Como parte del ejercicio, para Chiapas se estableció como hipótesis un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, escenario que permitirá a instituciones, empresas, escuelas y familias poner a prueba sus protocolos de actuación y fortalecer la cultura de prevención ante una emergencia.

La dependencia municipal hizo un llamado a la población para participar activamente y registrar el inmueble donde se llevará a cabo el simulacro, ya sea una vivienda, escuela, negocio, empresa o dependencia pública.

Registro gratuito

De acuerdo con Protección Civil Municipal, el registro es gratuito y puede realizarse en menos de dos minutos a través de la plataforma oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Al completar el proceso, los participantes podrán obtener una constancia oficial de participación.

La convocatoria busca que un mayor número de personas se involucre en este ejercicio y conozca qué hacer antes, durante y después de un sismo, además de identificar posibles riesgos y mejorar los tiempos de respuesta.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez estableció como meta posicionar a la capital chiapaneca como el municipio con mayor participación en el estado durante este simulacro.

Además, la dependencia destacó la importancia de que la ciudadanía se involucre en este tipo de ejercicios, ya que la preparación puede contribuir a reducir riesgos y facilitar una respuesta organizada ante una emergencia real.