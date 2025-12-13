Buscan llegar a un acuerdo con Sedatu

El cuarto regidor, Fidel Kalax, indica que cuando el nuevo gobierno municipal de San Cristóbal llegó al poder, sabían que la administración pasada, encabezada por Mariano Díaz Ochoa, les heredó un plan de desarrollo urbano con fuertes deficiencias.

La creación de este plan forma parte de un convenio con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Entre las principales deficiencias está no tomar en cuenta las dos demandas más sentidas de la población: la creación de otro panteón municipal y un rastro público, pues sin este último la sociedad no puede tener garantía de la carne que se consume en la ciudad.

Consultora

Sedatu, a través de una convocatoria pública, contrató a una consultora que hizo este plan deficiente. Sin embargo, durante su desarrollo también estuvo presente Alfredo Lobato, a quien la ciudadanía señala como alguien que no ha podido coordinar de forma adecuada los esfuerzos para realizar otro plan de desarrollo.

Fidel Kalax acepta los señalamientos de la ciudadanía, e indica que la ratificación de dicho funcionario en esta administración fue decisión de la presidenta Fabiola Ricci. En el mismo sentido, Kalax enfatiza que la postura del municipio y del cabildo es no aprobar un programa deficiente.

Kalax acepta que, en principio, hubo una presura de Sedatu, quien les propuso hacer 8 foros en dos semanas. Algo que, indica el regidor, además de ser “metodológica y pedagógicamente inviable”, podría haber caído en una farsa.

Consejo municipal

El nuevo consejo municipal, organizado en esta administración y en el que participan ciudadanos, al no querer caer en una presura, terminó en el otro extremo, donde, indica el regidor, no han podido llegar a un primer paso.

El convenio con Sedatu venció en 2024, y se otorgó una prorroga de un año que ya va terminando. Y pese a que Fidel Kalax exhorta a los consejeros a llegar a un acuerdo en la siguiente reunión, también señala que no hay fecha para esta nueva sesión.