Buscan llevar agua limpia a comunidades pobres

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) encabezó un reunión con organismos civiles e internacionales como Unicef y Cántaro Azul, donde se acordó priorizar la atención y monitoreo del acceso del agua potable a las comunidades de mayor rezago en Chiapas.

En este contexto, desde una mesa de trabajo conjunta, se coordinan acciones con organismos internacionales, instituciones de salud y organizaciones no gubernamentales respecto a proyectos que garanticen agua segura en comunidades con mayor rezago en Chiapas, en cumplimiento del derecho humano al agua y en concordancia con la política pública impulsada por el Gobierno de México.

Población

Las instituciones coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para impulsar acciones conjuntas en beneficio de la población de 12 municipios prioritarios del estado de Chiapas, identificados por su alto grado de rezago social y por las necesidades en materia de acceso al agua.

Por su parte, la dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento expuso las oportunidades que ofrecen programas federales como el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), que para este año cuenta en Chiapas con un techo presupuestal superior a 102 millones de pesos, cuya recepción de solicitudes por parte de municipios y organismos operadores concluye el próximo 17 de marzo.

Riesgos

En tanto, autoridades de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, enfatizaron la importancia del acceso a agua limpia para prevenir enfermedades diarréicas y padecimientos como el tracoma, los cuales presentan alta incidencia en Chiapas.

Como parte de los acuerdos, las instituciones participantes acordaron mantener la coordinación mediante reuniones periódicas y a través de la Comisión de Regulación y Seguimiento, con el objetivo de evitar la duplicidad de acciones y fortalecer las estrategias conjuntas en favor de las comunidades que aún carecen de acceso al agua.

En la reunión de trabajo realizada en el Organismo de Cuenca Frontera Sur, participaron representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la organización Cántaro Azul, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Water Mission, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas.