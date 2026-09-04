Buscan mantener crecimiento turístico

Tuxtla Gutiérrez avanza en su consolidación como sede de eventos deportivos, culturales, artísticos, musicales y académicos, una dinámica que ha permitido fortalecer la actividad turística durante los periodos de menor afluencia, informó Jorge Humberto Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez.

El funcionario consideró que la cifra representa una oportunidad importante para mantener el movimiento turístico y económico de la ciudad.

Reducir la temporada baja

Señaló que uno de los principales retos es avanzar en la desestacionalización del turismo, es decir, generar actividades que permitan atraer visitantes durante los meses que de forma tradicional registran una menor afluencia.

Precisó que, salvo algunas excepciones, la mayoría de los 63 eventos identificados se realizaron fuera de las temporadas consideradas de mayor demanda, lo que contribuye a mantener una actividad constante en la capital.

Actividad económica

Aunque durante la temporada baja los niveles de ocupación hotelera y llegada de visitantes no necesariamente alcanzan los registrados en los periodos vacacionales, destacó que en los últimos dos años se ha observado un crecimiento pequeño, pero sostenido.

De acuerdo con el director, la comparación de los indicadores entre 2024 y 2025, así como entre 2025 y 2026, muestra una tendencia positiva para la capital.

“Esta dinámica representa un elemento diferenciador frente a otros destinos, debido a que la llegada constante de congresos, encuentros y actividades permite generar visitantes incluso fuera de los periodos vacacionales”, afirmó.