Buscan médicos respaldo jurídico

Con la intención de brindar respaldo jurídico al gremio médico chiapaneco y fortalecer prácticas de primer contacto, el Colegio de Médicos Generales del Estado de Chiapas firmó un convenio de colaboración con abogados especializados en la defensa legal de doctores y profesionales de la salud.

Este corporativo brindará capacitaciones continuas a temas legales, aseguró Abraham Velázquez, médico general e integrante del Consejo del Colegio.

Explicó que este acuerdo fortalecerá los conocimientos jurídicos para tener un respaldo profesional de calidad que permitirá resolver situaciones médicas legales en caso de ser necesario.

Enfatizó que el convenio busca un triple beneficio: que el paciente reciba una mejor atención y que el médico esté protegido en todos sus aspectos y que cuente con un derecho legal. “Nos va a ayudar mucho para el desarrollo y crecimiento médico”, afirmó Velázquez.

Detalló que esta alianza contribuirá a que los médicos elaboren expedientes clínicos correctos y cuenten con consentimientos informados debidamente requisitados, lo que evita omisiones y protege tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud.