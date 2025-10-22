Buscan mejorar atención a solicitantes de asilo

Autoridades federales, estatales y municipales, así como agencias internacionales, acordaron fortalecer los mecanismos de protección internacional a personas solicitantes de asilo en México.

Así quedó establecido durante una mesa de trabajo sobre experiencias, buenas prácticas, retos y oportunidades en Centros Multiservicios, que fue encabezada por la titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Xadeni Méndez Márquez en Tapachula.

Personal de ese organismo en Tijuana, Monterrey y Tapachula, de Acnur, DIF nacional, Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios de Chiapas, Procuraduría Regional del DIF y de la Secretaría del Trabajo, entre otros organismos, participaron en la mesa de trabajo.

Se estableció que se expusieron los retos y los avances en los procesos de atención y acompañamiento a solicitantes de asilo y personas refugiadas en el país, con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios básicos y orientación local.