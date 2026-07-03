Buscan mejorar boletas para grupos vulnerables

Con la intención de atender a grupos vulnerables y en el marco de la elección judicial que se llevará a cabo, el Instituto Nacional Electoral (INE) busca generar boletas inclusivas y que permitan a las personas con discapacidad visual poder ejercer su derecho al voto.

Cruz Eliseo Arévalo Velázquez, vocal de organización electoral de la Junta Local del Instituto, comentó entre los meses de febrero y mayo se llevó a cabo la integración de directorios de personas y organizaciones que atienden la discapacidad visual.

A partir de estos datos, el INE contó con herramientas para realizar una consulta, a fin de buscar alternativas y atender a la población vulnerable.

Actividades

Fue el pasado 22 de junio que se abrió la consulta para que las personas con discapacidad pudieran expresar e informaran a qué barreras se enfrentaron en el momento de emitir su voto.

Con base en la información proporcionada en ese ejercicio, lo siguiente será la búsqueda de opciones para evitar esos obstáculos y esta población pueda votar de manera autónoma y directa.

Es decir, podría venir un ajuste a la boleta electoral para hacerla más inclusiva y que permita hacer accesible el sufragio de estas personas.

Análisis

Arévalo Velázquez calculó que unas tres mil personas pudieran sumarse a esta invitación nacional. Se prevé que en los próximos días se den a conocer los resultados de la consulta.

Es decir, lo que se está analizando de información servirá para hacer los planteamientos a las instancias correspondientes, para saber si es viable o no el proyecto.

La consulta nacional funcionó de varias manera, desde la parte virtual hasta con puntos de encuentro en las juntas distritales, espacios en los que se brindó apoyo a las personas que lo solicitaron para participar.

El vocal comentó que una de las inquietudes que se había generado, es que en la boleta venían varias personas para elegir los cargos dentro de la elección judicial, lo que imposibilitó al INE diseñar las mascarillas braille.