Buscan mejorar imagen de San Cristóbal

Representantes del sector hotelero de San Cristóbal de Las Casas se reunieron con la diputada local Fabiola Ricci Diestel, con la finalidad de trabajar temas que tienen que ver con el sector turístico en la ciudad.

En la reunión refrendaron su compromiso por seguir trabajando para mejorar la imagen de San Cristóbal de Las Casas.

Durante el encuentro, los empresarios le reiteraron la gran preocupación que les ocupa en temas que tienen ver con la seguridad y promoción de la ciudad, a fin de que los extranjeros regresen los ojos y a la vez lleguen congresos y convenciones.

Los empresarios le hicieron saber a la diputada que de las bajas que les provocó la pandemia no se han recuperado en su totalidad, además de que no han sido suficiente las acciones que han emprendido como empresarios, ya que por los temas de inseguridad se hacen virales en la prensa nacional y eso les afecta. Esto cuando la realidad es que no todo en San Cristóbal es malo, por lo que la diputada local considera urgente “difundir temas que muestran la otra imagen de nuestra ciudad”.

Ricci Diestel aseguró que seguirá buscando la forma de que esta ciudad sea aún más identificada por sus espacios históricamente valiosos, además tenga una rentabilidad en un presente y futuro.