Buscan nivelación salarial y mejorar el organismo

Como parte del proceso interno que vive el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas y a unos días de que se lleven a cabo las votaciones para elegir a la nueva dirigencia, Germán Domínguez Hernández quien aspira a ocupar el cargo de la Secretaría General a través de la planilla vino, dijo que es necesario implementar acciones para rescatar a dicho organismo.

Comentó que están en la recta final del proceso y este 15 de diciembre terminará la campaña, lo que faltaría es llegar a la elección que se ha programado el 19 de este mes en las instalaciones del Sindicato.

Planteamientos

Dentro de los planteamientos que tienen como planilla, es incrementar el bono de productividad, que haya una nivelación de los sueldos, mejorar servicios médicos, crear un incentivo para el Día del Padre, incrementar el día de permisos económicos, entre otras actividades.

Respecto a información que circuló sobre la falta de validez de la convocatoria para la elección, indicó que no han recibido ninguna instrucción del Comité Electoral sobre la cancelación del proceso, a pesar que la dirigencia está acéfala.

“Nosotros seguimos avanzando, seguimos tocando puertas, seguimos trabajando. Visitamos a compañeros todavía que se nos permite la oportunidad de ir con ellos. Seguimos adelante”, remarcó.

Invitación

Domínguez Hernández extendió la invitación para que la base trabajadora (alrededor de unas dos mil 500 personas) salgan a ejercer su derecho, y deben llevar credencial del Isstech, del INE y talón del cheque de la segunda quincena de octubre.