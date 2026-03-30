Buscan nombrar ANP al río Sabinal

La diputada Marcela Castillo denunció que diversas tomas clandestinas de aguas negras se están reconectando al afluente del río Sabinal, el cual había sido limpiado en años recientes.

Estas tuberías se encuentran en diversos puntos de la ciudad, pero destacan en las colonias Jardines de Tuxtla, Vergel, parque del Oriente y diversos espacios sobre la avenida 5.ª Norte.

Llamó a la ciudadanía a frenar estas prácticas; las autoridades municipales como estatales realizaron una inspección y ejecutaron sanciones para los responsables de estas tomas clandestinas, así como cerrarlas en el caso que algunas sean municipales.

Además, dijo que desde el Congreso del Estado se planteará realizar un decreto para nombrar al río Sabinal un Área Natural Protegida (ANP) y de conservación para tener un marco normativo más enérgico con su cuidado.