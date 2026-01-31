Buscan notarios reforma en Chiapas

La Unión Internacional de Notarios observa con atención a México en el contexto de las reformas tocantes a los notarios, pues existe riesgo de generar un desierto legal con la aparición de nombramientos sin experiencia.

Sin embargo desde Chiapas, gracias a la unidad del gremio y el Gobierno del Estado, se tiene un escenario de oportunidad desde donde se está impulsando una nueva Ley del Notariado que atienda las necesidades de los mismos y de la ciudadanía, explicó Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM).

Oportunidad

La ponente invitada por la presidenta del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, Rosario Chacón explicó que los mexicanos están presidiendo espacios prioritarios en el mundo, por lo que es una oportunidad de posicionar los intereses de la entidad.

En el análisis, junto al consejero jurídico Guillermo Nieto, coincidieron en la necesidad de trasparentar y garantizar la función social del sector, pero también en que los notarios con registros de más de 25 años sean respetados para evitar un escenario de desierto jurídico ante posibles nombramientos extraordinarios que pudiese afectar a las más de cinco mil notarías en México con más de 25 años de antigüedad.

En este contexto, el consejero jurídico de Chiapas, Guillermo Nieto llamó a los notarios a trabajar juntos en la construcción conjunta de una propuesta ley estatal que atienda el contexto de Chiapas para garantizar el gremio legalmente constituido.

Desde el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, su presidenta Rosario Chacón presentó a los dos ponentes que expusieron tópicos sobre temas de relevancia para el sector, como legislación, salarios, asignación de notarías y la función notarial en general.

Es el caso de Guadalupe Díaz Carranza quién dio la ponencia: La Trascendencia de México en la Unión Internacional del Notariado y su Impacto en las Economías del Mundo.

Asimismo, David Ross expuso: Imagen y Percepción del Péndulo de la Confianza, el momento inviable que antecede al acto notarial.